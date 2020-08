Meteo: stop al caldo africano, week end tra sole e nubi

Come atteso, il gran caldo è stato spazzato via. Aria molto più fresca ha raggiunto l’Italia accompagnata anche da temporali e rovesci sparsi. Nelle prossime ore avremo condizioni di bel tempo ma al pomeriggio, l’aria più fresca in quota, sarà la miccia per lo sviluppo di temporali pomeridiani sui monti che potranno poi sconfinare fin sulle coste specie nella giornata di oggi e domani.

Da domenica, invece, una più decisa espansione dell’alta pressione garantirà tempo più stabile e soleggiato.

SABATO: cielo poco nuvoloso al mattino. Al pomeriggio sviluppo di nubi e possibili temporali nelle aree interne. Occasionalmente i fenomeni potranno raggiungere qualche tratto costiero. Temperature gradevoli.

DOMENICA: tempo stabile con tanto sole su tutto il territorio. Qualche nube in più sui monti nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento ma con caldo nella norma.