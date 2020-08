Giovanni Allevi in concerto a Paestum

In attesa della prima tranche del Giffoni Film Festival che prenderà il via il 18 agosto, l’Area Archeologica di Paestum ospiterà un ricco programma di eventi gratuiti. Martedì 11 agosto: concerto del compositore e pianista M° Giovanni Allevi che si esibirà in una performance esclusiva per pianoforte solo.

Nei giorni del 12, 13 e 14 agosto, invece, in programma proiezione di film simbolo del rapporto di Giffoni con il cinema: l’iconico ET di Steven Spielberg, legato indissolubilmente alla figura del premio Oscar Carlo Rambaldi da sempre cara al festival, L’attimo fuggente di Peter Weir e Billy Elliot di Stephen Daldry. Per partecipare agli eventi, vista l’emergenza sanitaria, è indispensabile la prenotazione cliccando qui.

Con Giovanni Allevi, invece, l’appuntamento è alle 20.30 di martedì, presso il Foro nell’area archeologica di Paestum.

Si consiglia di arrivare con largo anticipo per i controlli anti-Covid; ingresso a partire dalle ore 19:00​.

