Elezioni regionali, ecco la lista dei salernitani del Partito Democratico

Nella giornata odierna si è svolta la Direzione Provinciale del Partito Democratico diretta dal segretario Enzo Luciano. Il maggior partito del centrosinistra che sosterrà la riconferma di Vincenzo De Luca alla presidenza della Regione Campania ha approvato all’unanimità la lista dei candidati del collegio salernitano al consiglio in vista delle elezioni di domenica 20 e di lunedì 21 settembre. Per quanto riguarda il territorio confermata la candidatura di Simone Valiante, ex deputato alla Camera, peraltro già annunciata nei giorni scorsi. Alla caccia della riconferma anche Franco Picarone che è stato il riferimento politico per il territorio nella passata consigliatura. A concorrere con i democratici anche la giornalista Margherita Siani. Ecco l’elenco completo:

Acanfora Marinella

Amabile Tommaso

Buonomo Michele

Longanella Anna

Petrosino Vincenzo

Picarone Francesco

Sabia Gina

Siani Margherita

Valiante Simone