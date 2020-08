Digital transformation e conti correnti online aziendali: uno stretto connubio

Uno dei primi passi verso un’integrazione maggiore dei servizi digitali mosso dalle PMI è l’apertura di conti correnti online business, strumenti moderni ed efficienti che offrono numerosi vantaggi. La digital transformation delle aziende italiane, rispetto al resto d’Europa è ancora in ritardo, ma almeno in questo frangente il gap non sembra avvertibile, anche perchè il recente problema insorto con l’arrivo del Coronavirus ha molto accelerato lo spostamento di molte aziende verso soluzioni business online. Nelle prossime righe dunque, vedremo insieme quali sono i benefici dei conti online, e in cosa si differenziano rispetto a quelli nelle banche fisiche tradizionali.

Conti correnti online: strumento per favorire la digitalizzazione delle imprese

Abbiamo detto che l’apertura di un conto corrente online business rappresenta per le imprese un primo passo verso il tanto decantato processo di digitalizzazione. In Europa tale processo ci vede praticamente come fanalino di coda, ma le aziende che oggi hanno realmente compreso le immense potenzialità di questi strumenti sono sempre più numerose. Parliamo di un mercato dove sono presenti sia le grandi banche, ma anche di piccole e medie dimensioni.

Alcuni di questi istituti inoltre, operano solo ed esclusivamente sul web, e sono privi di sportelli fisici presso cui recarsi. In questo caso parliamo di soluzioni totalmente digitali che possono essere gestite sin dal momento dell’apertura e per tutta la loro esistenza interamente su internet. L’offerta in tal senso è piuttosto corposa, ma il miglior conto corrente aziendale deve necessariamente fornire un determinato numero di servizi e di avere un buon rapporto qualità prezzo.

I conti correnti online si inseriscono in un contesto, quello dei servizi bancari, che soprattutto nel mondo business si rivela molto spesso inadeguato, lento, macchinoso e stracolmo di burocrazia. Al contrario, è proprio l’estrema semplicità di gestione dei prodotti digitali, nonché la loro convenienza sotto il profilo dei costi, a renderli una soluzione sempre più adottata da parte dell’imprenditoria italiana.

Come funzionano i conti correnti online business

Il funzionamento dei conti correnti online business è del tutto simile a quelli destinati al mercato privato, eccezion fatta per una serie di servizi appositamente ideati per le aziende. Innanzitutto, la stragrande maggioranza di questi conti può essere gestita in duplice modalità, ovvero attraverso l’accesso browser da pc, oppure tramite le app che i vari istituti hanno realizzato per l’occasione. Questo significa che in qualsiasi posto dove sia presente una copertura di rete, l’utente avrà la possibilità di svolgere qualsiasi operazione.

Tra le principali possibili troviamo la consultazione del saldo e della lista movimenti, ma anche effettuare bonifici, singoli, multipli e ricorrenti. Alcuni di questi prodotti inoltre, permettono il rilascio di un determinato numero di carte ai collaboratori, di cui potranno essere impostati anche i limiti operativi, sia sulla tipologia di transazioni, che sui loro importi massimi. Inutile sottolineare come quello dell’estrema flessibilità dei conti correnti online, sia un altro degli innegabili vantaggi di questi strumenti.

Tornando al discorso di Qonto ad esempio, il prodotto permette il caricamento dei giustificativi di spesa, delle ricevute, e degli scontrini direttamente da app scattando una foto con lo smartphone. Questo consente un grandissimo risparmio di tempo, e soprattutto di “scartoffie”, dove solitamente è la figura del commercialista ad essere incaricata della loro gestione. Ad ogni modo, proprio perché il panorama delle offerte è decisamente variegato, prima di procedere con l’apertura del conto, è opportuno valutare il singolo prodotto sulla base delle specifiche esigenze aziendali, e sulle dimensioni del business.

Il futuro della digital transformation passa anche dai conti correnti online

Contenimento dei costi aziendali, ottimizzazione dei processi, e velocizzazione dei servizi, sono solamente alcuni degli aspetti alla base del concetto di trasformazione digitale. Tutti e tre questi fattori però, corrispondono anche ai tre principali vantaggi dei conti correnti online business. Da sottolineare anche che in un panorama fiscale sempre più complesso, con normative che si adeguano di frequente alle nuove esigenze, un conto online business rappresenta anche la soluzione per rimanere sempre aggiornati ed evitare problemi da questo punto di vista.