“Champions Holidays”: una carrellata di vip a Paestum tra vacanza e relax

Influencer, personaggi TV e giornalisti faranno tappa nel Cilento per trascorrere le proprie vacanze in totale relax.

Destinazione preferita è Paestum, incantevole città dei Templi e della Magna Grecia, celebre in tutto il mondo per i suoi spettacolari templi dorici, tra i meglio conservati dell’antichità.

L’iniziativa, intitolata “Champions Holidays”, nasce da un’intuizione del press agent napoletano Ugo Autuori, che già vanta la produzione di numerosi eventi, e Loredana Barbi con lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale e archeologico del territorio.

Tanti i nomi dello spettacolo che saranno presenti: Giorgia Wurth della fiction “Le tre Rose di Eva”, Luca Capuano membro della famiglia Monforte della fortunata serie di Canale 5, le attrici Claudia Conte e Imma Pirone, il volto TV Marta Krevsun, le guest star Gianluca Mech e Graziano Scarbicchi, Perla Monroe in un seducente Burlesque e Hoara Borselli, opinionista di “Quarta Repubblica” e “Mattino 5”.

Non mancheranno le rappresentanze della stampa con la giornalista Josephine Alessio di Rai News, Angela Camusso, autrice e inviata Mediaset del programma “Mattino 5” e del Programma di rete 4 di Paolo del Debbio, le giornaliste Jolanda de Rienzo, Anna di Chiara e gli autori TV Luigi Milucci e Tommaso Martinelli.

Fiore all’occhiello della kermesse sarà il conduttore RAI Beppe Convertini che nella serata del 9 agosto, accolti dalla “Domus Clelia”, presenterà il Gran Galà di chiusura della manifestazione con la consegna dei “Golden Stars” rappresentati da una scultura, realizzata dal maestro Domenico Sepe, in onore dei famosi templi.

L’evento è patrocinato dalla Città di Capaccio Paestum, dalla Camera di Commercio di Salerno, Cilentomania, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Aqvael, Pastificio Graziano, Sidelmed, Piacersi.

In esclusiva, l’organizzatore Ugo Autuori, ci svela i dettagli della manifestazione più attesa dell’estate.

Dopo il successo della “Notte sul Golfo” e del “Red Carpet del Cuore” a Napoli, perché la scelta di Paestum per quest’evento?

Quest’anno ricadono i 25 anni di attività e quale modo migliore per festeggiare se non nel Cilento, in particolare, a mio avviso,

Paestum ha un turismo molto variegato e da spazio a molteplici iniziative di diverso target, come le mie, realizzate sempre sulla base di un marketing territoriale e in giro per l’Italia.

Cosa ci aspetteremo dal 7 al 9 agosto?

Saremo in relax in una struttura storica del territorio, simbolo dell’accoglienza cilentana, realizzeremo delle azioni di promozione e soprattutto di sviluppo di un messaggio di comunicazione che sicuramente indurra’ l’utenza a percepire che nel Cilento il Covid-19 è un qualcosa che non può e non deve ostacolare il turismo in sicurezza.

Quali saranno i personaggi famosi premiati ai “Golden Stars” da Beppe Convertini?

Ci saranno Fabio Massa premiato come regista e attore per il suo ultimo film “Mai dire mai”, Katiuscia Cavaliere fashion influencer, Vanessa Tyler Mini cantante swing internazionale, Caterina oliviero cantante calabrese all’attivo un nuovo singolo dedicato agli angeli in prima linea che hanno lottato contro il virus.

Inoltre, sarà premiata Imma Pirone della soap opera “Un Posto al sole”, la giornalista Josephine Alessio e tanti altri grandi nomi.

Ugo Autuori, un nome ormai affermato nel panorama televisivo, sotto la cui ala si conta un lungo elenco di vip che devono a lei il proprio successo personale.

Come sei riuscito a costruire tutto ciò? Sei soddisfatto?

La mia duttilità nell’ambito della televisione, pubbliche relazioni e produzione è stata e sarà sempre un punto di forza, credo di poter essere soddisfatto, ma guardo al futuro e soprattutto all’esportazione in Albania di molte iniziative e creatività di format.