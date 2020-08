A Villammare la presentazione dell’ultimo libro di Gianfranco Caputo

Sabato 08 agosto alle ore 21.30 presso il lungomare di Villammare Belvedere Torre Petrosa, in sinergia con il Comune di Vibonati Assessorato alla Cultura, si terrà la presentazione del libro “Controcanti, interventi politicamente scorretti dal terzo millennio” di Gianfrancesco Caputo. Introdurrà la serata Genny Gerbase assessore alla cultura, converserà con l’autore Vincenzo Folgieri presidente dell’Associazione culturale Proudhon.

Dopo «Comunità e società del consumo», Gianfrancesco Caputo pubblica con le Edizioni «L’ArgoLibro» un nuovo saggio di impronta sociologica e filosofica che raccoglie una serie di sue riflessioni pubblicate sull’interessantissimo blog «Zona di disagio» del giornalista, critico letterario, poeta Nicola Vacca.

I temi trattati sono molteplici e tutti di scottante attualità, e lo scopo di chi scrive è quello di accompagnare il lettore oltre i clamori superficiali di un’informazione ormai sistematicamente votata all’infinita accumulazione: c’è un “troppo” (troppe notizie e troppo veloci, come Caputo evidenzia fin dalle prime pagine, nel capitolo «Critica della ragione informatica) che non ci consente più di fermarci a considerare i vari aspetti dei complessi problemi che riguardano la società occidentale contemporanea.

Un saggio come «Controcanti» si rivela, perciò, particolarmente prezioso nell’invitare noi tutti a rallentare, a far nostre una serie di riflessioni non più rimandabili né tantomeno delegabili. A chi lo legge, balza subito agli occhi la differenza sostanziale tra informazione e disinformazione. Abbiamo sempre più bisogno, in un “mare magnum” in cui in troppi crediamo di essere esperti di tutto, di punti fermi, precisi, netti, da cui ripartire per meditazioni e ragionamenti finalmente (davvero) chiarificatori.

