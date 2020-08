Riciclaestate: la campagna di Legambiente Campania al passo coi tempi

Negli ultimi 15 anni la regione Campania si è fortemente impegnata a sensibilizzare i suoi cittadini su temi come la salvaguardia dell’ambiente. A conferma di ciò, la nuova campagna “Riciclaestate”, ideata da Legambiente con la collaborazione di Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, continua a raccogliere adesioni. L’obiettivo principale della campagna è quello di promuovere una raccolta differenziata di qualità, migliorando l’immagine di un territorio che fa delle bellezze naturali uno dei suoi punti di forza. Ad oggi, i risultati non mentono: nel 2019 ben 25 comuni hanno raggiunto e superato la soglia del 65% di raccolta differenziata, come previsto per legge. Tra tutti, spiccano quelli di Ascea, Montecorice, Pisciotta, Centola, Camerota e San Giovanni a Piro, il cui lavoro è stato esaltato proprio da Legambiente.

Gli ultimi, difficili mesi, hanno influito pesantemente sulle nostre abitudini e sui nostri comportamenti, causando una produzione ingente di rifiuti. Alla luce di ciò, come dichiarato dal presidente di Legambiente Mariateresa Imparato, sensibilizzare e responsabilizzare il cittadino su tematiche ambientali diventa di vitale importanza. Inoltre, “Riciclaestate” e più in generale la raccolta differenziata rispondono a un’esigenza moderna e su scala mondiale. L’attenzione ricevuta dalla salvaguardia dell’ambiente, infatti, è testimoniata dal successo dell’edizione del 2019 della Giornata della Terra, a cui hanno preso parte alcune tra le società più importanti al mondo. D’altronde, tra i benefici principali della raccolta differenziata ci sono proprio quelli all’ambiente.

Procediamo però con ordine: cos’è la raccolta differenziata? E perché la si fa?

La raccolta differenziata è un’attività che permette il riciclo dei rifiuti, ovvero un processo che li trasforma in materiali diversi e riutilizzabili. È, quindi, un’alternativa al più conosciuto smaltimento dei rifiuti, che avviene nelle discariche.

I benefici della raccolta differenziata sono numerosi. Innanzitutto, riciclare aiuta a conservare le risorse. Quando si ricicla, i materiali usati vengono convertiti in nuovi prodotti, riducendo la necessità di consumare risorse naturali. Se i materiali usati non vengono riciclati, i nuovi prodotti vengono realizzati usufruendo di materia prime fresche. Inoltre, questo permette di salvaguardare molti habitat naturali.

Ma la raccolta differenziata consente anche di risparmiare energia. Infatti, l’uso di materiali riciclati nel processo di produzione consuma molta meno energia di quella necessaria per produrre nuovi prodotti da materie prime, anche quando si confrontano tutti i costi associati, compresi i trasporti, ecc. Inoltre, si ottiene un ulteriore risparmio energetico perché è necessaria più energia per estrarre, raffinare, trasportare e lavorare materie rispetto alla fornitura di materiali pronti per l’industria.

Poi, come accennato, la raccolta differenziata aiuta a proteggere l’ambiente, riducendo la necessità di estrazione, disboscamento, raffinazione e lavorazione di materie prime che creano un notevole inquinamento dell’aria e dell’acqua. Grazie al risparmio energetico vengono ridotte anche le emissioni di gas serra, il che aiuta a contrastare i cambiamenti climatici. Quando si ricicla, i materiali riciclabili vengono rielaborati in nuovi prodotti e, di conseguenza, la quantità di rifiuti inviati alle discariche si riduce.

Non è un segreto, dunque, che la raccolta differenziata vada a vantaggio dell’ambiente. In pochi però forse ne conoscono i benefici per l’economia. Una delle ragioni principali è il risparmio. È più economico produrre merci con materiali riciclati. Ad esempio, la produzione con alluminio riciclato può addirittura dimezzare i costi perché è necessaria molta meno energia rispetto all’estrazione grezza del materiale. Il risparmio ricade poi sui consumatori, che possono acquistare beni a un prezzo inferiore.

Come se non bastasse, riciclare evita anche il costo dello smaltimento dei rifiuti in discariche e inceneritori. Poiché sono necessarie meno discariche, è possibile utilizzare più terra a fini economici, risparmiando denaro e aumentando dunque gli introiti. Iniziative ecologiche come il riciclo stimolano anche lo sviluppo di tecnologie più ecologiche, come le migliori attrezzature per il riciclo, portando a risparmi ancora maggiori. Infine, nel corso degli anni sono anche aumentati i posti di lavoro.

“Riciclaestate” la compagna di Legambiente Campania si dimostra quindi al passo coi tempi, in un’epoca in cui la raccolta differenziata è ormai diventata una necessità. I tanti benefici che presenta, infatti, rappresentano una grande opportunità non solo per l’ambiente ma anche per la nostra economia.