Oroscopo: Acquario, fragilità nella vita affettiva

Ariete – Giornata nel complesso faticosa ma molto stimolante nel settore professionale. In amore il peggio è passato.

Toro – Gli astri vi spingono con successo lungo i sentieri del denaro e dell’amore. Clima favorevole alle relazioni sociali.

Gemelli – Nel lavoro non scoraggiatevi al primo ostacolo: i risultati poi risponderanno alle vostre aspettative. In amore non fate promesse che non potete mantenere.

Cancro – Nel lavoro gli obiettivi che vi siete prefissati stanno diventando raggiungibili. Attenti ai passi falsi in amore.

Leone – Con i collaboratori il dialogo sta migliorando diventando sempre più costruttivo: continuate così. Rapporto sentimentale ormai di routine.

Vergine – Anche se richiederà una scelta difficile vi conviene mettere ordine e selezionare i progetti di lavoro. In amore fate il primo passo.

Bilancia – Datevi da fare con molto slancio e nella professione otterrete risultati molto positivi. Stimolanti incontri sentimentali.

Scorpione – Cercate di essere disinvolti e sicuri di voi stessi e potrete chiudere in modo vantaggioso tutti gli affari. In amore tutto si aggiusterà.

Sagittario – I progetti di lavoro potranno realizzarsi rapidamente, ma non dovrete concedervi distrazioni. Vita affettiva solida.

Capricorno – Un buon equilibrio interiore vi aiuterà a prendere una decisione importante nella professione. Maggiore comprensione per il partner.

Acquario – Avete la tenacia, l’esperienza e la volontà per arrivare molto in alto: attenzione però ai passi falsi. Nella vita affettiva siete ancora fragili.

Pesci – Nella professione per ottenere risultati positivi e in tempi brevi bisogna organizzarsi meglio. Siate più costruttivi nei rapporti di coppia.