Differenziata: ad Agropoli la campagna di Ricrea e Goletta Verde

AGROPOLI. Imparare a differenziare in modo corretto gli imballaggi in acciaio è importante e non va dimenticato: anche in vacanza, bisogna gettare nel contenitore giusto barattoli e scatolette, tappi corona e capsule affinché possano essere avviati al riciclo. Per sensibilizzare bagnanti e diportisti informandoli sulle qualità e i valori degli imballaggi in acciaio, un metallo che viene riciclato all’infinito senza perdere le proprie intrinseche qualità, RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, insieme a Goletta Verde di Legambiente, torna sulle coste italiane con la campagna itinerante “Cuore Mediterraneo”.

L’inviata speciale Alice è protagonista di un viaggio alla scoperta delle abitudini e delle conoscenze degli italiani sugli imballaggi in acciaio, per informarli sull’importanza di una corretta raccolta differenziata. Ultima tappa della campagna è Agropoli, in Campania.

“Barattoli e scatolette in acciaio sono vere e proprie casseforti della natura, ideali per custodire le eccellenze della dieta mediterranea come il pomodoro, l’olio d’oliva e i prodotti ittici – spiega Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione RICREA -. Grazie alla raccolta differenziata lo scorso anno in Campania sono stati raccolti 2,81 kg di imballaggi in acciaio per abitante, una risorsa preziosa perché l’acciaio è un metallo che si ricicla al 100% all’infinito per tornare a nuova vita sotto forma di nuovi prodotti”.

“Da 15 anni cerchiamo di raccontare l’importanza di differenziare anche d’estate – dichiara Mariateresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania – e lo facciamo attraverso una campagna di cui siamo partner che si chiama Riciclaestate, la raccolta differenziata ti segue anche in vacanza. Quest’anno ancora di più bisogna fare attenzione a differenziare bene gli imballaggi. In Campania sono tanti i comuni ricicloni, in particolare i comuni del Cilento grazie a un buon lavoro di sensibilizzazione ambientale”.



“Agropoli è una città balneare con una forte vocazione turistica e in estate c’è un sensibile aumento della popolazione che deve fare la raccolta differenziata – spiega Michele Marino di SARIM -. Noi puntiamo molto sulla sensibilizzazione, non sono dei cittadini ma anche dei turisti con campagne informative mirate, come brochure informative distribuite nelle strutture ricettive o punti informativi mobili sul territorio.”

Grazie all’impegno dei Comuni e dei cittadini, nel 2019, in Italia, sono state riciclate 399.006 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di circa 167 Atomium, il celebre monumento di Bruxelles.