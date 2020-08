Anche gli ospedali di Vallo, Sapri e Polla analizzeranno i tamponi covid

POLLA. L’Asl Salerno ha indetto la procedura per l’attivazione della fornitura di Tamponi Rapidi Molecolari atti ad individuare in modo veloce il virus Sars-Cov2 da destinare ai Laboratori Analisi dei Presidi Ospedalieri di Vallo della Lucania, Sapri, Battipaglia, Sarno e Polla. Questi ospedali, quindi, potranno analizzare i tamponi sgravando il lavoro degli ambulatori di Salerno ed Eboli.

Soddisfazione da parte dei sindacati, in particolare la Uil che aveva sollecitato proprio l’attivazione dell’ambulatorio del “Luigi Curto” per l’emergenza covid.

“Come Organizzazione Sindacale UIL FPL Vallo di Diano, – si legge in una nota a firma dei rappresentanti sindacali in servizio presso l’ospedale di Polla – Enza Cirigliano, Giuseppe Procaccio e Vincenzo D’Alto – esprimiamo grande soddisfazione, considerato che è stata recepita la nostra nota del 18 maggio 2020, avente per oggetto l’espressa richiesta di attivazione di laboratorio per sviluppo Test Molecolari su Tamponi presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Polla. Tale scelta consente una più celere diagnosi di caso sospetto, confermato o di esclusione di patologia SARS-CoV-2 con un fluido accesso dell’utenza alle necessarie cure che il caso prevede, in tempo utile e al risparmio di spese, per trasferimenti dei campioni”.

“Consapevoli di aver fornito anche in questa occasione un prezioso contributo alla delicatissima condizione del momento, vigileremo affinché i tempi di attivazione siano celeri per dare le giuste risposte al territorio ed ai cittadini”, concludono dal sindacato.