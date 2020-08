Sapri, novità per viabilità e sosta

SAPRI. Novità per la viabilità. Si sono concretizzate in questi giorni alcune modifiche per sosta e circolazione stradale. Resteranno in vigore fino al 31 agosto. La prima novità riguarda il senso unico in piazza Plebiscito e fino a piazza Marconi. La scelta è dovuta a lavori dell’ENEL che, uniti al cantiere di rifacimento della piazza stessa, potrebbero creare serie difficoltà al doppio senso di circolazione procurando disagio ad automobilisti e cittadini.

Per ora il senso unico sarà in vigore fino al 31 agosto, ma tutto lascia pensare che questa scelta, per ora obbligata dalle circostanze, possa essere una ‘prova generale’ per il futuro: completati i lavori di restyling della piazza, infatti, il senso unico potrebbe essere confermato. Del resto con il nuovo design la carreggiata non sarà più cosi ampia come in passato e dunque l’ipotesi di avere un senso unico perenne – paventata fin dai primi giorni dei lavori – diventa sempre più concreta.

Tra le altre novità l’istituzione della sosta a spina di pesce in via Cassandra. Ciò garantirà anche maggiori posti per il parcheggio dei veicoli, in parte risolvendo un ulteriore problema per la zona.