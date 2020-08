Sant’Arsenio: inaugurato il campo estivo “Il Bell’Anatroccolo” con 30 bambini

30 bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni hanno iniziato martedì 4 agosto il campo estivo “Il Bell’Anatroccolo”, a Sant’Arsenio. In spazi ricavati presso la scuola elementare di Sant’Arsenio, i bimbi sono stati divisi in3 gruppi per fascia d’eta Gruppi: dai 3 ai 6 anni, dai 7 agli 11, dai 12 ai 14.

L’orario del campo estivo va’ dalle 9 alle 13 nel periodo dal 4 agosto al 28 per circa 21 giorni utili. I 5 operatori impegnati intrattengono i giovani con laboratori di manualità, musica, canto, teatro, sport (Calcio e Ping pong). Sono previste fuori porta gite a Sant’Arsenio e dintorni.

Data la situazione epidemiologica in corso, l’attenzione per la sicurezza è al top: sanificazione straordinaria per apertura, sanificazione giornaliera. I genitori hanno prodotto autocertificazione di assenza sintomi Covid nelle ultime 2 settimane sia nei piccoli che nei loro famigliari. L’accesso ai locali del campo è subordinato all’uso di mascherine e calzari, misurazione della temperatura corporea, igienizzazione delle mani. Sia per gli operatori che per gli altri utenti. Sono infine predisposti opportuno distanziamento e tavoli riservati.