Raccolta differenziata da record: Legambiente premia 9 comuni del Cilento

Ha preso il via l’ottava edizione della campagna “RiciclaEstate la raccolta differenziata ti segue in vacanza”, il tour ambientalista per incrementare e migliorare la raccolta differenziata in Italia. L’iniziativa è di Legambiente che percorre l’Italia con il supporto del Conai, Consorzio Nazionale degli Imballaggi. In attesa della premiazione autunnale dei comuni ricicloni, Legambiente ha individuato quelli che sono i comuni con le migliori performance per differenziata.

Riciclaestate nasce dalla necessità di sostenere la raccolta differenziata in quegli ambiti locali che, in brevi ma significativi periodi dell’anno, sono sottoposti ad un notevole incremento del carico insediativo connesso ai flussi turistici e di conseguenza della produzione di rifiuti urbani ed un possibile calo nelle percentuali di raccolta differenziata e nella purezza dei materiali raccolti.

Ecco i Comuni salernitani con la migliore perfomance:

Comuni al di sotto di 5mila abitanti: Montecorice, Pisciotta, San Giovanni a Piro, Pollica, Cetara;

Comuni tra i 5mila ed i 15mila abitanti: Ascea, Centola, Camerota, Casal Velino;

Comuni al di sopra dei 15mila abitanti: Battipaglia, Capaccio Paestum e Pontecagnano Faiano.