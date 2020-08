Padula ufficialmente candidata a Capitale della Cultura 2022

Send an email

PADULA. La città della Certosa di San Lorenzo nonché città natale di Joe Petrosino, il poliziotto ucciso dalla mafia a Palermo nel 1909, è l’unica della provincia di Salerno a far parte dell’elenco di 28 città italiane candidate per diventare Capitale Italiana della Cultura 2022. In Campania invece oltre a Padula c’è solo l’isola di Procida.

Il titolo di Capitale italiana della cultura viene conferito per la durata di un anno e la città vincitrice riceve un milione di euro per la realizzazione del progetto.

A contendere il titolo a Padula saranno:

Ancona, Arezzo, Arpino, Bari, Carbonia, Castellammare di Stabia, Cerveteri, Fano, Isernia, L’aquila, Modica, Molfetta, Palma di Montechiaro, Pieve di Soligo, Pisa, Procida, San Severo, Scicli, Taranto, Trani, Trapani, Tropea, Venosa, Verbania, Verona, Vigevano e Volterra.

Erminio Cioffi