Oroscopo: Capricorno, l’amore vi dà una marcia in più

Ariete – Nel lavoro non vi mancheranno le occasioni di cui riuscirete ad approfittare. Cercate di capire quali sono i sentimenti veri del partner.

Toro – Ogni inversione di rotta nella professione va attentamente studiata per evitare sorprese. In amore le ripicche provocano solo danni.

Gemelli – Non discutete più di tanto con i superiori, ma opponetevi con grande diplomazia: riuscirete a spuntarla. In amore non affannatevi troppo.

Cancro – Oggi vi sentite poco concentrati sul lavoro, ma vi conviene recuperare in fretta il controllo. Stabilità in amore.

Leone – Accettate un incarico solo se siete sicuri di riuscire a portarlo avanti al meglio: siete già molto impegnati. Un amore speciale.

Vergine – Il lavoro in questo periodo è molto impegnativo ma vi farà fare esperienze molto positive. Vita affettiva caotica.

Bilancia – Da un faticoso viaggio di lavoro potrebbe nascere qualcosa di davvero buono per il vostro futuro. In amore osate di più.

Scorpione – Giornata decisiva per il lavoro: richiede però molta tenacia e perseveranza da parte vostra. In amore osate di più.

Sagittario – Non vi mancano coraggio e spirito di iniziativa, ma dovete sapere quando è tempo di agire nel lavoro. Ottime prospettive in amore…

Capricorno – Potete essere orgogliosi dei brillanti risultati nel lavoro, ma non potete fermarvi ora. L’amore vi dà una marcia in più.

Acquario – Vi sentite impazienti e insoddisfatti nel lavoro: ma i cambiamenti non sono ancora a portata di mano. In amore evitate di perdere la testa.

Pesci – Nel lavoro cercate di valutare bene qual è il modo migliore per ottenere buoni risultati. L’amore impazza come un tornado.