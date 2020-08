Mare grosso: a Palinuro il Maraya costretto ad assicurarsi al Coniglio

Send an email

Nelle acque di Palinuro ha fatto capolino ieri il Maraya, uno yacht del valore di oltre 300mila euro che tutt’oggi è in rada nelle acque antistanti il centro cilentano. L’imbarcazione nella giornata di ieri ha avuto anche qualche difficoltà a causa del mare grosso tanto che con una fune si è assicurato allo scoglio del Coniglio. Una scelta che ha determinato qualche polemica da parte dei residenti che hanno visto la scena.

La questione è stata segnalata anche alla Capitaneria di Porto di Palinuro che però ha appurato che la decisione dei marinai di legarsi con una corda allo scoglio del Coniglio era dovuta al mare grosso. Scampato il pericolo l’imbarcazione ha sciolto l’ormeggio. Tutt’oggi è nel mare di Palinuro.

Varato nel 2008 il Maraya (“specchio” in arabo) è lungo circa 45 metri ed è uno yatch di lusso che fa dell’illuminazione capace di creare ambientazioni chic il suo punto di forza.

Può ospitare fino a 12 ospiti in 6 camere: tra cui una master suite, 1 cabina VIP, 2 cabine doppie, 2 cabine doppie e 2 letti pullman. È inoltre in grado di trasportare a bordo fino a 15 membri dell’equipaggio. Tra i servizi è dotato di piazzola di eliporto, aria condizionata, stabilizzatori di ancoraggio, balcone, beach club, palestra, garage. Attualmente è disponibile per il noleggio.