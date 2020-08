L’almanacco del 5 agosto 2020

E’ il 217° giorno dell’anno, 31ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 148 giorni.

Santi del giorno

Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore

Sant’Osvaldo di Northumbria (Re e Martire)

Sant’Emidio (Vescovo e Martire)

Etimologia

Osvaldo, il nome è la traduzione italiana e portoghese di Oswald, di origine sassone. Risulta essere composto da due termini: hos, “dio” e wald, “potere”, il cui significato risultante è “potere divino”. Esistono altre interpretazioni, secondo le quali il significato dei due termini sarebbe “difensore della casa”.

Proverbio del giorno

Chi pota di maggio e zappa d’agosto, non raccoglie né pane né mosto.

Aforisma del giorno

Finché una donna riesce a dimostrare dieci anni di meno di sua figlia è completamente soddisfatta. (O. Wilde)

Accadde Oggi

1974 – Nasce TMC

1914 – Arriva il semaforo elettrico

Sei nato oggi?

I nati il 5 agosto sono in grado di prendere decisioni, e poi di conformarvisi, con grande risolutezza e determinazione; anche se per natura sono spesso alquanto emotivi, mostrano una notevole padronanza dei propri sentimenti e cercano di realizzare i propri obiettivi in maniera semplici e naturale. Essi hanno bisogno della libertà di agire rapidamente, di prendere decisioni senza costrizioni: devono perciò conservare una certa indipendenza e possibilità di iniziativa individuale anche se lavorano in un’azienda o in una società.

Celebrità nate in questo giorno

1930 – Neil Armstrong

1850 – Guy De Maupassant

1985 – Annalisa Scarrone

Scomparsi oggi

2000 – Alec Guinness

1962 – Marilyn Monroe