Il Comune di Santa Marina annulla la Fiera dell’Assunta

Con ordinanza n. 42 del 03-08-2020, il Comune di Santa Marina ha disposto il divieto di svolgimento fiera dell’Assunta del 13-14 e 15 agosto 2020, una misura adottata per la prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19.

“Come Amministrazione abbiamo ritenuto, in conseguenza della proroga dello stato emergenziale, di vietare lo svolgimento della tradizionale fiera dell’Assunta- Spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- Nel nostro territorio, allo stato attuale, non sono stati registrato casi di contagio da coronavirus, questa decisione è stata presa proprio per scongiurare e prevenire una potenziale occasione di trasmissione del virus, con gli assembramenti che inevitabilmente si creerebbero durante la fiera. Sono consapevole del fatto che questo sarà motivo di disagio per i venditori ambulanti che da anni partecipano a questo importante evento e ne sono dispiaciuto, ma come Sindaco ho il dovere di tutelare la salute pubblica dei miei cittadini e dei turisti che soggiornano nel territorio comunale. Anche alla luce dei recenti fatti che si sono verificati nei comuni limitrofi- continua Fortunato- abbiamo deciso di annullare per quest’anno, oltre alla tradizionale fiera, anche gli altri eventi che vengono organizzati dal Comune, con l’augurio che il prossimo anno potremo ritornare alla normalità ed organizzare ancora questi e tanti altri nuovi eventi”.