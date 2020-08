Domiciliazione aziendale: istruzioni per l’uso

Sempre più spesso si sente parlare di aziende domiciliate presso i business center. Infatti, i servizi di domiciliazione legale e postale stanno prendendo sempre più piede presso gli imprenditori per i numerosi vantaggi che comportano sia in termini pratici che economici. Ma cosa significa esattamente domiciliare la propria azienda presso terzi? E quali benefici comporta?

Con un contratto di domiciliazione si dichiara che la propria azienda ha un indirizzo di domicilio diverso da quello della sede commerciale o operativa. In pratica, un’attività può essere ubicata in via X ma avere domicilio in via Y presso un altro ufficio aziendale, uno studio di commercialisti oppure un business center.

La possibilità di domiciliare l’azienda presso un business center è particolarmente interessante per chi non ha un ufficio aziendale proprio. Infatti, non è necessario possedere o affittare un ufficio per questo scopo ma è possibile svolgere la propria attività ovunque – anche da casa – e avere comunque un domicilio legale o postale presso cui dirigere le comunicazioni ufficiali, i pacchi e la corrispondenza con un notevole risparmio di tempo visto che tutte le pratiche burocratiche e fiscali vengono gestite dal fornitore del servizio.

Il Majestic Business Center di Battipaglia offre diversi servizi di questo tipo, proponendo pacchetti specifici a seconda delle esigenze di ogni cliente. Si può optare infatti per la domiciliazione legale che permette di registrare la propria azienda presso l’indirizzo del Business Center alla Camera di Commercio e di ricevere sia la posta ordinaria che straordinaria (raccomandate, atti giudiziari, comunicazioni da Pubblica Autorità). Si può così apporre l’indirizzo del Majestic sui documenti societari, sito web, biglietti da visita. C’è anche l’opzione della domiciliazione postale con la quale la segreteria del Majestic pensa alla gestione della posta con un avviso di ricezione e l’inoltro periodico della corrispondenza.

La domiciliazione è una soluzione particolarmente vantaggiosa per le piccole imprese e ditte nascenti che, almeno nella fase di start-up, non sono ancora in grado di sostenere i costi di un ufficio proprio e che in questo modo possono comunque occuparsi degli aspetti burocratici e amministrativi della domiciliazione di una nuova azienda. Un altro vantaggio da non sottovalutare è la possibilità di presentarsi a collaboratori e prospect con un’immagine immediatamente più professionale potendo indicare l’indirizzo di un business center riconosciuto sui documenti di rappresentanza.

L’ottima impressione non si esaurisce sul biglietto da visita ma può anche continuare nelle sale del business center. Infatti, qualora l’azienda abbia bisogno di un ufficio per una giornata o semplicemente di un luogo dover potersi incontrare con un cliente in tranquillità, può fare affidamento sugli spazi del business center per organizzare l’evento. Ai suoi clienti già domiciliati, il Majestic offre sconti interessanti per l’affitto di uffici e sale riunioni.

Avviare un’impresa è per certi versi molto più semplice che in passato, potendo fare affidamento su servizi smart nati per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più fluido e in movimento. Quelli che prima erano passaggi obbligati – come l’affitto dei locali, la registrazione alla Camera di Commercio, la gestione delle comunicazioni ufficiali – possono essere bypassati o agevolati da servizi a supporto delle aziende. Buone notizie per le attività individuali, i liberi professionisti, gli artigiani e i lavoratori creativi che trovano nella domiciliazione un servizio utile e vantaggioso per presentarsi ai clienti con un’immagine curata e ben strutturata, senza gli oneri economici e burocratici di una sede propria.

Per maggiori informazioni sui servizi di domiciliazione offerti dal Majestic Business Center, è possibile contattare l’azienda qui.

