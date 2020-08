Masterplan per la costa da Salerno a Castellabate: aggiudicata la gara

La gara per l’elaborazione del Masterplan del Litorale Salerno Sud è stata aggiudicata oggi al raggruppamento di imprese “Mate/Studio Silva srl/Ftourism e Marketing di Josep Ejarque/Stefano Boeri Architetti”. E’ un passaggio decisivo, che concretizza la scelta di una programmazione ad ampio raggio, per il litorale Sud come per quello domitio-flegreo a nord della regione, che è già in fase avanzata nella progettualità.

Terminata le procedure di indirizzo e confronto con i sindaci e con il coinvolgimento di tutti i territori interessati sul litorale sud della Campania, anche per il litorale che va da Salerno a Castellabate, parte la progettazione.

“Con i due Masterplan – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – prosegue il lavoro di riqualificazione del territorio campano, con un riordino urbanistico di qualità che tiene conto delle vocazioni dei territori. Da oggi è al lavoro un qualificato gruppo di progettazione per la costa sud della Campania. E un ulteriore passo in avanti in questa direzione, riguarda il masterplan del litorale domitio-flegreo, che è stato consegnato nei giorni scorsi, e per il quale sono stati già individuati 10 progetti per aree territoriali e per funzioni definite, per i quali rapidamente si procederà con le gare per dare concretezza al disegno urbanistico già definito”.