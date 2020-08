Agropoli: turista derubato. Vacanza da dimenticare

AGROPOLI. Furto in un’auto parcheggiata a pochi passi dalla Baia di Trentova. Ennesimo episodio che interessa un turista.

Sono anni che si ripetono tali crimini, una costante dell’estate. Eppure nessuno interviene. I controlli nell’area mancano, alle forze dell’ordine non può essere chiesto di sorvegliare un parcheggio pubblico. Dovrebbe quindi intervenire l’Ente comunale, magari posizionando delle telecamere, ma vederle in funzione ad Agropoli appare sempre più un’utopia.

Ecco allora che i furti diventano un rischio che chi intende trascorrere qualche ora di relax sulle spiagge di Agropoli deve mettere in conto.

L’ultimo episodio è accaduto ieri. Un turista ha parcheggiato la sua auto in via Fontana dei Monaci, nei pressi di Trentova. Quando è tornato a prenderla si è accorto che ignoti avevano rotto un vetro e portato via lo zaino presente all’interno. I malviventi hanno portato via computer, tablet, libri: materiale prezioso per il malcapitato turista che ha denunciato il caso pubblicamente dicendosi pronto anche a pagare pur di riavere indietro il materiale rubato.

Questa è l’ennesima cronaca di episodi che potrebbero essere contrastati ma nonostante si ripetano da anni ciò non avviene.