Saldi: dove acquistare abbigliamento in Campania

L’inizio della stagione dei saldi rappresenta da sempre una data cruciale per uscire e fare acquisti importanti. In quest’anno, la data di inizio dei saldi ha senza dubbio un impatto maggiore sulla base di tutto il periodo di lockdown che si è attraversato a livello nazionale. Nel periodo dei saldi è importante affidarsi ai marchi e rivenditori giusti. Puntare sui negozi più rinomati e sicuri è il primo passo per scoprire articoli validi che presentano un ottimo rapporto qualità prezzo. Vediamo quindi quali sono i marchi e i rivenditori autorizzati che aderiscono alla stagione degli sconti presentando la migliore qualità al giusto prezzo.

Dove acquistare abbigliamento di lusso

Jole.it

Jole è sicuramente una delle boutique più affidabili nel periodo saldi. Sia in boutique che sullo shop online www.jole.it , è possibile trovare le migliori firme a prezzi scontatissimi. Sono disponibili articoli di abbigliamento e calzature dei marchi dal calibro di Brunello Cucinelli, Moncler e tanti altri. Il punto di forza è l’assistenza, sia online che offline, che accompagna il cliente durante tutta la vendita e nel post vendita.

Dove acquistare abbigliamento economico

Zara

Una delle firme di maggior rilievo in tutto il sud Italia e particolarmente famoso nella regione Campania è il marchio di Zara. Il centro commerciale di Zara accoglie sotto di sé molti marchi e firme che rappresentano uno stile unico ed inimitabile. Il famoso marchio del gruppo Inditex fondato da Amancio Ortega e sua moglie Rosalia Mera. Da sempre il nome di Zara è associato ad uno stile inconfondibile di moda, praticità ed eleganza. Situato nella zona di Marcianise, il rivenditore autorizzato di Zara è senz’altro uno dei punti di riferimento per questa stagione di saldi che si presenta molto competitiva. Affidare il proprio stile a Zara è una scelta intelligente che punta allo stile strizzando l’occhio al portafogli. In quest’ottica la qualità di quello che si acquista non è mai messa in secondo piano, non bisogna sottovalutare che Zara è oggi uno dei più grandi rivenditori nel settore dell’abbigliamento in Europa; basti pensare al dato che vede Ortega al secondo posto nella lista degli uomini più ricchi del mondo dietro Bill Gates.

Zuiki

Al secondo posto, ma non per importanza, si piazza il marchio di Zuiki. Il brand tutto italiano ha una propria sede in Campania e sarà sicuramente un valido concorrente nella sfida che la stagione dei saldi mette davanti. Zuiki ha una particolare affinità con il territorio campano in quanto non rappresenta solo il tricolore ma deve a questa regione la sua stessa nascita. Fondato dai fratelli Nunziata a Napoli nel 2003, Zuiki punta su uno stile molto giovane e fresco cercando di mantenere uno range di moda decisamente pop e versatile. Per la stagione dei saldi in Campania, Zuiki è una delle scelte più indovinate per rinnovare il proprio guardaroba e dare una ventata d’aria fresca al proprio stile. Zuiki presenta da sempre collezioni al passo con la moda, uno stile che punta sulla qualità al giusto prezzo. Il marchio tutto napoletano propone quindi uno stile molto dinamico e, cosa da non sottovalutare, una gamma assortita di accessori che possono completare qualsiasi outfit. Attraverso le sue scelte e il suo modo di vestire la clientela, Zuiki può soddisfare le esigenze di un range molto vasto che parte dai 20 anni per arrivare agli over 45. Questa firma è, quindi, il giusto connubio tra uno stile fresco e cosmopolita e la certezza del Made in Italy.

Kiabi

Il marchio francese rappresenta una valida alternativa nel parterre di competitor all’interno del panorama campano. Lo slogan che da sempre accompagna questa firma è: la moda a piccoli prezzi. Sotto questo punto di vista, anche Kiabi rappresenta uno degli attori di maggior rilievo nel panorama dei rivenditori d’abbigliamento nella fascia del prêt-à-porter. Uno stile fresco dinamico, nato per vestire in prima battuta i bambini nella fascia 0-16 anni e poi evolutosi per abbracciare altre classi di clientela. Kiabi è una delle creazioni della Famiglia Mulliez assieme alle ben note Auchan e Decathlon. Situato nella zona di Caserta-Marcianise, Kiabi rappresenta sicuramente uno dei rivenditori di maggior rilievo che può soddisfare le esigenze di tutti attraverso uno stile fresco per donna, uomo, bambino e ora anche neonato. Questo marchio presenta inoltre una particolare attenzione alle taglie forti, per le quali seleziona i migliori articoli in ogni fascia di prezzo e categoria: dall’abbigliamento all’intimo sia per donna che per uomo.