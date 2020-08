Francesco Giudice candidato sindaco ad Ispani

Sarà Francesco Giudice il candidato Sindaco del gruppo SìAmo Ispani. Sabato scorso l’apertura del punto di incontro che fungerà da sede politica ma anche da centro di raccolta delle istanze della cittadinanza. Giudice, alla guida di un nuovo soggetto politico composto principalmente da giovani del territorio, proviene da due mandati in cui ha ricoperto la carica di vicesindaco. Proprio per la sua esperienza amministrativa, e per il lavoro svolto, il gruppo ha espresso il suo nome. Apertura sobria, gel igienizzante all’ingresso e mascherine obbligatorie per l’ingresso, tuttavia la risposta della cittadinanza è stata numerosa.

Nel suo discorso il candidato ha sottolineato l’intenzione di lavorare su progetti concreti già a partire dalla campagna elettorale, e di improntare la sua attività all’ascolto e alla collaborazione con tutti gli amministratori. Nel suo gruppo sono confluiti elementi della vecchia maggioranza, ma anche membri dell’opposizione e nuove proposte. La costante del gruppo è comunque una età media che svecchierebbe di molto l’Ente rispetto alle amministrazioni passate.

Ora si attende l’ufficialità della candidatura della parte opposta che pare sarà guidata dall’ex sindaca, la dottoressa Marilinda Martino, che raggiungerebbe così quota cinque candidature a sindaca. L’avvocato ed ex dirigente dell’ASL, ora in pensione,non rinuncia alla lotta politica neanche dopo la sfiducia avvenuta mesi fa proprio a causa delle dimissioni di Francesco Giudice.

Per il momento non si prevedono altre liste nel Comune di Ispani.