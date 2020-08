Controlli al porto : 40 sanzioni ad Agropoli

Sono circa 40 i giovani sanzionati sabato sera presso il porto di Agropoli. Ieri controlli congiunti dei Carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello e degli uomini della capitaneria di porto al comando del Tenente di Vascello Giulio Cimmino. L’attività ha permesso di effettuare controlli sul rispetto delle norme anti covid e del Codice della Strada.

Numerose le persone sanzionate, per lo più giovani. I militari, infatti, hanno constatato che gli stessi erano in giro senza mascherina. Alcuni di loro, invece, erano irrispettosi dei limiti di velocità imposti in zona, viaggiavano su scooter senza casco, o parcheggiavano in aree vietate, anche intralciando la circolazione.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. Da tempo i cittadini chiedevano controlli in zona per contrastare una movida spesso irrispett