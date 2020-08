Send an email

Capaccio Paestum, principio di incendio in pineta

Paura nel primo pomeriggio di oggi in località Varolato di Capaccio Paestum. Un incendio è divampato all’interno della pineta. Il fumo, visibile anche da un campeggio poco distante, ha attirato un carabiniere in quel momento fuori dal servizio. Quest’ultimo, insieme ad un vigile del fuoco che stava villeggiando in zona, è intervenuto prontamente riuscendo a circoscrivere le fiamme, evitando che si diffondessero ulteriormente.

Sul posto sono poi giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli che hanno definitivamente domato il rogo mettendo in sicurezza la zona.

È possibile che l’incendio sia di natura dolosa; la sua origine era all’interno della pineta e il vento lo ha facilmente alimentato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali.