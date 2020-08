Celle di Bulgheria, esclusi contagi

“Da qualche minuto ho avuto la notizia che il tampone di controllo a cui si è sottoposto un nostro giovane cellese è risultato negativo”. Lo riferisce il sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta. Il primo cittadino cilentano, però, ha voluto anche lanciare un messaggio ai cittadini.

“Come comunità non dobbiamo cavalcare ed enfatizzare false notizie messe in giro dai soliti so tutto io e ti garantisco che è vero perché non facciamo altro che alimentare dubbi, preoccupazioni e distruggere quel clima di serenità e solidarietà che una comunità come quella di Celle e Poderia deve sempre cercare e auspicare”, dice Marotta.

Poi un appello alla cautela. “Da un po’ di tempo ci stiamo comportando con troppa leggerezza e superficialità. Come se i quattro mesi precedenti non avessero insegnato niente a nessuno. Recuperiamo obbligatoriamente quel bel comportamento che ci ha visti solidali e responsabili durante il periodo più brutto della crisi”, dice il sindaco di Celle che conclude con un pensiero rivolto alla comunità di Pisciotta.

“Vorrei esprimere la mia fraterna vicinanza al Sindaco di Pisciotta, l’amico Ettore Liguori, e attraverso la sua autorevole persona a tutta la cittadinanza di Pisciotta per questo momento così brutto e preoccupante che stanno vivendo”, conclude.