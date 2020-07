Viabilità: al via lavori a Casal Velino, Roccadaspide e Postiglione

La Provincia di Salerno consegna altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale.

Questa volta sono previsti sulla SP 274 a Casal Velino e sulla SR 488/a, precisamente all’inn. 19 (Ponte Molinelle) – Controne (bivio SP 246) – Roccadaspide (bivio SS 166).



Gli importi sono rispettivamente di euro 56.893,36 per Casal Velino e euro 35.290,28 per Postiglione e Roccadaspide.

“Gli interventi – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – vengono consegnati in questi giorni. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze delle nostre comunità.”

Strade: la mappa degli interventi

Il primo lavoro ricade nel territorio del comune di Casal Velino, sulla SP 274, Pedemontana tra la Km.ca 5+000 e la Km.ca 7+350. Viene consegnato oggi; si tratta di lavori di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale e miglioramento del deflusso acque di superficie.

Il secondo intervento invece avrà inizio presumibilmente il 3 agosto e si tratta di lavori sulla SR 488/a di sistemazione del cedimento del piano viabile al Km 0+150 e al Km 23+000 e ripristino di vari tratti di parapetto in muratura di pietrame crollati nei comuni di Postiglione e Roccadaspide.

Gli interventi sono coordinati dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Antonio Rescigno.