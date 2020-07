Sassano, il Ministro Bellanova inaugura la nuova aula consiliare

Da brutto anatroccolo a cigno, da ecomostro ad aula consiliare con annesso belvedere. E’ questo l’obiettivo raggiunto dall’amminietrazione comunale guidata dal sindaco Tommaso Pellegrino che è riuscita a portare a termine un’opera iniziata nel 2002 e “vincitrice” negli anni scorsi del “premio” come ecomostro più brutto d’Italia. Oggi pomeriggio alle ore 18 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della nuova aula consiliare alla presenza del Ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova. L’opera “incriminiata” era diventata tristemente famosa nel 2012 grazie alla trasmissione di Canale 5 Striscia la Notizia.

Ad effettuare il blitz nella struttura era stato l’inviato Vittorio Brumotti che in sella alla sua bici aveva mostrato il degrado della struttura che si sviluppava per sei piani. Quella di Striscia non era stata l’unica apparizione nazionale per l’ecomostro di Sassano, l’incompiuta casa comunale era stata infatti inserita tra le 320 opere pubbliche italiane “della vergogna” in una inchiesta pubblicata da “Il Fatto Quotidiano”.

La realizzazione dell’opera ha incontrato non pochi ostacoli. La costruzione della struttura era iniziata nel 2002 i lavori si erano poi fermati nel 2009. Tommaso Pellegrino eletto sindaco di Sassano per la prima volta nel 2010 aveva inserito la riqualificazione della struttura tra le priorità del suo mandato ed il primo atto compiuto all’epoca è stata la rescissione del contratto con la vecchia ditta che aveva vinto l’appalto e la stesura di un nuovo progetto per il ridimensionamento della struttura. Come spesso capita in questi casi tra il dire e il far c’è di mezzo il TAR perché a rallentare la realizzazione ci ha poi pensato un ricorso alla giustizia amministrativa che si è concluso nel 2015 con una sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la legittimità della revoca dell’assegnazione della gara di appalto fatta nel 2013 dall’Amministrazione Comunale.