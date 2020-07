Salvitelle, 48enne muore in incidente in Piemonte

La comunità di Salvitelle piange Luigi Scelza. E’ morto ieri in un tragico incidente stradale avvenuto in Piemonte. Aveva 48 anni, padre di un ragazzo e una ragazza. Si era trasferito dal piccolo comune del sud della provincia di Salerno in provincia di Cuneo per lavoro.

Il 48enne era a bordo di uno scooter quando si è scontrato con un camion.

La notizia della morte di Luigi Scelza si è subito diffusa a Salvitelle lasciando tutti sgomenti.