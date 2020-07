Meeting del Mare: problemi di salute, salta Raphael Gualazzi

Send an email

“Con rammarico vi annunciamo che Raphael Gualazzi ha annullato tutte le date del suo tour, per motivi di salute, di conseguenza anche il concerto in programma per questa edizione del nostro festival il 24/08”. A renderlo noto i promotori del Meeting del Mare.

“Siamo vicini con affetto a Raphael e gli auguriamo di riprendersi al più presto. Il mondo della musica ha bisogno di lui”, commentano.

Domani a mezzogiorno verrà annunciato il nuovo artista ospite in quella medesima data a Marina di Camerota.” Sarà una interessante sorpresa. Il Meeting del Mare continua a proporre grandi scoperte e autentici talenti – fanno sapere gli organizzatori – Le prenotazioni per la serata del 24/08 verranno annullate e sarà possibile prenotare nuovamente”.