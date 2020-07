Laurino: al via la 18^ edizione del “JazzinLaurino Festival & Workshop”

JazzinLaurino Festival & Workshop si svolge da diciotto anni nella prima parte di agosto nel borgo di Laurino, in provincia di Salerno, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, articolato su cinque giornate ricche di didattica e concerti. Laurino per una settimana si trasforma in una cittadella della musica, in cui ogni luogo e ogni abitante del paese sono coinvolti nell’evento.

La peculiarità della situazione emergenziale che si è verificata nel 2020 ha reso necessario un profondo cambiamento nella programmazione di JazzinLaurino, per l’edizione 2020. Il workshop subirà una sosta e vengono programmati due soli spettacoli, nel rispetto delle normative di sicurezza: Il 14 agosto sarà protagonista del festival TOSCA che con il suo quartetto acustico formato da Giovanna Famulari (violoncello e piano), Massimo De Lorenzi (chitarra), Fabia Salvucci (cori) e Alessia Salvucci (percussioni) presenterà il suo nuovo progetto musicale “Direzione Morabeza”, risultato di un percorso di passione per diversi generi musicali.

Il 12 agosto invece “Andata e Ritorno nei cortili di Laurino” dove il protagonista sarà proprio il borgo di Laurino che ospiterà nei suoi angoli più suggestivi, all’interno dei cortili dei palazzi gentilizi, quattro piccole formazioni che accoglieranno il pubblico con bossa nova (Angelo Maffia e Giuliana Cangemi, chitarra e voce) , tango argentino (Carmine Mandia, fisarmonica), fado (Ricardo Belo e Elena Nicoletti, chitarra e voce) e canzone napoletana d’autore (Fabio Schiavo e Maria Teresa Petrosino, piano e voce).

JazzinLaurino è una manifestazione organizzata dal Comune di Laurino con la direzione artistica dell’Associazione Liberi Suoni diretta da Angelo Maffia.

Negli anni “JazzinLaurino workshop” ha avuto tra i docenti: Dennis Irwin, George Garzone, Danilo Rea, Maria Pia De Vito, Roberto Gatto, Paolino Dalla Porta, Cinzia Spata, Alberto Mandarini e Dario Deidda.

I seminari a cura di Tuck Andress, Patti Cathcart, Billy Cobham, Stanley Jordan, Uri Caine e altri hanno arricchito l’offerta formativa.

JazzinLaurino Festival ha ospitato negli anni moltissimi artisti tra cui: Noa, Ron, Karima, Paolo Fresu, Stefano Bollani, Enrico Rava, Gino Paoli, Danilo Rea, Paolino Dalla Porta, Roberto Gatto, Maria Pia De Vito, Rita Marcotulli, Mario Biondi, Billy Cobham, Tuck and Patti, Richard Galliano, Ian Lundgren, Uri Caine, Tommy Emmanuel, Vicente Amigo, Marco Pereira, Irio De Paula, Javier Girotto, Antonello Salis, Sandro Deidda, Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello e tanti altri.

L’Associazione Liberi Suoni collabora inoltre con l’Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma ONLUS contribuendo a sensibilizzare il pubblico e promuovere il finanziamento della ricerca scientifica sui tumori infantili durante le edizioni del festival.

Ulteriori informazioni su www.jazzinlaurino.it , jazzinlaurino@gmail.com oppure telefonando al 3487238568

