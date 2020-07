Paestum: oggi la presentazione degli interventi per l’ex Cirio

CAPACCIO PAESTUM. Nuovi interventi di valorizzazione dello stabilimento ex Cirio. Il Comune pronto a presentarli. L’appuntamento è per oggi pomeriggio. “Si tratta del primo passo di un intervento di straordinaria importanza per il nostro territorio, finanziato con fondi CIPE“, spiega Alfieri, sindaco della città dei templi.

Ex Cirio ma anche altri progetti per il territorio

“Nel mio intervento sottolineerò come il recupero della ex Cirio, atteso da tanto tempo, vada a integrarsi con gli altri progetti strategici avviati dalla nostra Amministrazione in questa parte di territorio comunale, primi fra tutti quelli relativi alla pista ciclabile intercomunale, al miglioramento di via Magna Graecia e al sottopasso ferroviario”, afferma il primo cittadino

L’incontro

All’incontro, in programma presso il museo di Paestum alle ore 17 di oggi, saranno presenti, oltre al sindaco Alfieri, il presidente del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel, la responsabile del progetto di valorizzazione dell’ex Cirio, l’architetto del Mibact Annamaria Mauro e gli architetti Marco Magni e Giuseppe Lo Presti.