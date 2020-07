Oasi di Remolino, ecco le nuove regole

Nuova ordinanza del Sindaco di Felitto, Carmine Casella, per garantire la sicurezza dell’oasi di Remolino.

Il provvedimento arriva in questa fase di emergenza covid per ridurre il rischio contagio e in generale per garantire una fruizione di una delle aree naturalistiche più suggestive del territorio limitando al massimo i pericoli. Queste le regole fissate:

Divieto di bivacco nell’area di Remolino;

È consentito transitare nell’area per accedere ai sentieri o per brevi passeggiate;

I minori possono accedere ai sentieri solo accompagnati da un adulto;

I residenti a Felitto possono sostare per brevi periodi nell’area;

Lo sbarramento sito nell’area può essere utilizzato solo per accedere alle proprietà private o ai sentieri;

I bar e gli esercizi commerciali presenti sul territorio devono rispettare l’orario di apertura ore 5,00 fino alle ore 2,00 del giorno successivo ;

I gestori devono rispettare e far rispettare le norme per il contenimento del contagio da covid-19, anche nelle aree esterne all’esercizio commerciale.

L’ordinanza è valida fino al 31 agosto 2020.