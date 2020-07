Fatturazione elettronica comoda e veloce grazie a Sipec

Dopo la fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, il 1° gennaio 2019 ha fatto il suo ingresso ufficiale anche quella tra privati. Tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non vengono più descritte su supporti cartacei, ma su una fattura elettronica compilata attraverso un software dedicato. Il documento non viene più spedito al destinatario per posta o per mail, ma tramite il Sistema di Interscambio, che è l’organo che per legge deve fare da intermediario tra il soggetto cedente e l’utilizzatore del bene o del servizio. Il compito del Sistema di Interscambio è quello di controllare che il formato del documento sia tra quelli consentiti e che vi siano riportati tutti i dati.



SDiPEC: caratteristiche di un software perfetto

La fattura elettronica è stata vista da molti professionisti ed aziende come una nuova voce di costo nel loro bilancio, anche a causa del software che occorre per creare. Ebbene non si tratta necessariamente di un nuovo onere a carico delle imprese: esistono software che possono essere installati in locale (quindi senza nessun cloud) che permettono di gestire le fatture elettroniche in entrata ed in uscita senza spendere neppure un centesimo. La proposta arriva da, un’azienda viterbese che si è distinta proprio per aver trovato la prima soluzione totalmente gratuita per produrre e creare fatture elettroniche.

Cos’è SDiPEC e quali vantaggi offre? Questo software è stato pensato per offrire a tutti un sistema di gestione delle fatture elettroniche semplice da utilizzare e completamente gratuito. L’interfaccia è molto simile ad un client di posta elettronica che non prevede nessun intermediario: il suo funzionamento prevede infatti l’aggancio alla PEC per tutte le operazioni.

Il software è perfettamente in grado di dialogare con il Sistema di Interscambio (meglio conosciuto con l’acronimo Sdl) dell’Agenzia delle Entrate. In molti si sono chiesti perché E-Media Web abbia voluto creare un software completamente gratuito e la risposta arriva direttamente dall’azienda. Sono proprio gli sviluppatori, infatti, a spiegare i motivi che li hanno spinti a dare ad imprenditori e professionisti un software che permettesse loro di creare, inviare e ricevere fatture senza dover sostenere nessun costo. Se i big player avevano visto in questo nuovo obbligo un modo per lucrare sulle esigenze delle aziende, E-Media Web ha invece cercato una soluzione che non aggravasse i costi di gestione. Dopo averlo testato ed iniziato ad usare per la loro attività, gli sviluppatori dell’azienda non hanno tardato a rendersi conto che un sistema così facile ed intuitivo meritava di essere messo a disposizione anche di tutti gli altri imprenditori.

Conservazione sostitutiva delle fatture: come gestirla con SDiPEC

Uno degli aspetti forse più spinosi della normativa sulla fatturazione elettronica è quello che riguarda la conservazione sostitutiva dei documenti. Quando abbiamo chiesto a E-Media Web come fosse possibile risolverlo utilizzando SDiPEC i dirigenti hanno ribadito che la miglior soluzione è data dalla possibilità di attivare il servizio di conservazione delle fatture elettroniche offerto in modo assolutamente gratuito dall’Agenzia delle Entrate. Collegandosi al sito ufficiale è possibile trovare la sezione Fatturazione elettronica e conservazione.



Questa soluzione permette anche di ovviare al problema che potrebbe nascere se, per un qualsiasi motivo, un’azienda dovesse cambiare intermediario. Con la conservazione sul portale dell’Agenzia delle Entrate infatti non dovrà più preoccuparsi di prelevare tutte le fatture già emesse per reimpostarle nel sistema del nuovo intermediario.

Qualche consiglio per ottimizzare l’utilizzo di SDiPEC

Il nostro consiglio è quello di scaricare sempre una copia delle fatture emesse e ricevute in formato XML. La possibilità di salvarle e renderle scaricabili sia in formato .XML. che in P7M. consente di avere documenti anche con firma digitale, in modo tale da poter sempre identificare il soggetto che ha inviato il documento elettronico al Sdl.



Vorremmo fare solo un’ultima precisazione riguardo a SDiPEC: un software capace non solo di gestire in maniera ottimale tutti gli esiti ricevuti dal Sdl ma anche di archiviare i dati dei clienti e dei fornitori, oltre che di prodotti e servizi, permettendone la condivisione con i propri consulenti fiscali.



Chiunque sia alla ricerca di un software semplice da usare, assolutamente gratuito ed in grado di offrire un notevole risparmio di tempo, può scaricare SDiPEC cliccando qui.