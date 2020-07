Agropoli: 500mila euro per sistemare le strade

AGROPOLI. 500mila euro per le strade comunali. L’Ente è pronto ad intervenire per la sistemazione di alcune arterie che risultano da tempo compromesse. I residenti da mesi continuano a chiedere lavori di sistemazione della rete viaria cittadina, in parte compromessa da opere che hanno garantito la realizzazione di alcuni sotto-servizi e in altra parte in pessimo stato di manutenzione.

Strade Comunali, fondi grazie ad un mutuo

Ecco allora che l’amministrazione comunale, come annunciato dal consigliere delegato ai lavori pubblici Franco Di Biasi nell’ultima assemblea civica, ha scelto di intervenire.

I lavori di messa in sicurezza delle strade comunali verranno finanziati grazie a risorse provenienti da un mutuo che verrà contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.