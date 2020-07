Una neo banca sbarcata in Italia è oggi un’ottima alternativa a N26 business

In un quadro finanziario nazionale nel quale le PMI e i professionisti faticavano a trovare un conto corrente performante e funzionale, oggi si sta affermando sempre di più Qonto. Si tratta di una neo-banca francese 100% online nata proprio per il business che nel giro di pochi anni ha conquistato migliaia di imprese, arrivando a gestire transazioni per miliardi di euro.

L’obiettivo di questo istituto è quello di fornire alle imprese, alle StartUp e ai professionisti uno strumento trasparente e solido, nell’ottica che l’istituto presso cui si apre il conto corrente non offra solo uno strumento, ma sia un partner strategico e di fiducia per favorire il business aziendale.

I vantaggi di Qonto

Intento di questo istituto è anche e soprattutto quello di offrire alle imprese un prodotto semplice e performante per la gestione quotidiana dei flussi di denaro in uscita e in entrata in azienda. I servizi offerti da questo conto corrente online sono pensati e strutturati proprio pensando alle esigenze reali del business, mettendo in campo tutti gli strumenti possibili forniti dalle nuove tecnologie e da internet in particolare.

Qonto offre vantaggi unici nel panorama come un conto corrente multiutente, la possibilità di avere carte di debitomultiple per i collaboratori e l’operatività tramite app da smartphone. Il conto agevola anche l’azienda snellendo determinate procedure come per esempio la gestione dei giustificativi spesa e la possibilità di accesso al conto in sola lettura da parte del commercialista per scaricare i movimenti.

Il conto corrente online di Qonto da quando è arrivato in Italia qualche anno fa, si propone come la migliore alternativa a N26 business, una formula finanziaria sempre dedicata ai professionisti arrivata dalla Germania, che tuttavia non soddisfa ancora tantissimi professionisti e PMI.

Perché Qonto anziché N26?

Professionisti, PMI, StartUp, cercano oggi conti correnti e strumenti finanziari specificatamente pensati per il business. Per questo motivo Qonto rappresenta sempre più una valida alternativa ad N26, che, a differenza di Qonto, è nato inizialmente per servire il pubblico dei clienti privati, che ancora oggi costituisce il target principale. Il sistema di N26 infatti solo in un secondo momento è stato declinato per i professionisti, senza sviluppare un focus forte sulle esigenze aziendali. Qonto, invece, presenta molti servizi di N26 con l’aggiunta di altri, capaci di rendere questo conto corrente per il business un prodotto ben più completo, competitivo, innovativo. Qonto nasce sin dall’inizio per rispondere alle esigenze delle imprese, delle PMI, delle StartUp, delle Società di Capitali e di Persone. Tutti, insomma, possono usufruire dei grandi vantaggi di questo conto, cosa che invece non è possibile per N26 che è per professionisti e freelance.

Questo conto corrente è inoltre 100% online: dall’apertura, alla gestione, alla richiesta di assistenza. Si apre in 15 minuti, fornendo i documenti necessari e nel giro di 4-5 giorni si ricevono via posta le carte di debito. Con N26 le tempistiche invece possono variare molto e le carte possono impiegare fino a 2 settimane (tempi lunghissimi per il mondo del lavoro). Parlando di tempistiche, con Qonto sono ottimi anche i tempi di risposta del servizio di assistenza clienti che è capace di norma di dare una risposta soddisfacente nel giro di poche decine di minuti. Qonto offre inoltre, come anticipato, servizi che a N26 mancano: come la possibilità di fare bonifici multipli.