Tutine per neonato: consigli utili per sceglierle

Nel momento in cui si comincia a preparare il corredino per il piccolo, è necessario individuare tutti i capi necessari per affrontare le prime settimane di vita del bambino.

In particolare è l’acquisto delle tutine per neonato a destare molte preoccupazioni, dal momento che si va per gradi, e ogni modello ha i suoi pro e i suoi contro.

Come si fa quindi ad individuare quali possano essere le soluzioni migliori fra i vari tessuti e modelli?

La tutina da associare al body

Innanzitutto bisogna fare una prima valutazione, ovvero che le tutine nei primi periodi di vita devono essere indossate con un body.

Ci vogliono dunque modelli che si adattino bene a questo capo di cotone, da prediligere a maniche lunghe o a maniche corte a seconda della stagione (sebbene a volte siano un po’ antipatici da mettere al piccolo, soprattutto se non si ha molta manualità).

I tessuti

La tutina va scelta in base alla stagione in cui è prevista la nascita, questo perché bisogna prediligere un tessuto adeguato. Tralasciando il fatto che nel corredino da portare in ospedale ci vuole a prescindere un capo leggero visto le alte temperature nel nido, in genere il tessuto preferito è il cotone quando la stagione è estiva.

Viceversa in stagioni più fresche come autunno e primavera vanno bene tutine in cotone più pesante, abbinate ad un cardigan di cotone o semplicemente ad una copertina durante le trasferte in zone meno riscaldate.

Se invece la nascita avviene in primo inverno, ci vogliono capi d’abbigliamento in ciniglia, materiale morbido, caldo e avvolgente che coccola la pelle delicata dei neonati.

Ricorda che gli sbalzi di temperatura sono sempre dietro l’angolo, per cui tutine un po’ più leggere nel caso in cui scoppi il caldo all’improvviso dovresti sempre averle a portata di mano.

Le taglie

Dopo aver fatto i primi acquisti, vedrai che sarà più semplice fare shopping i mesi futuri, ma per la taglia, hai imparato a selezionare quella giusta?

I fagottini crescono a vista d’occhio, per cui non è consigliato optare per taglie minuscole.

Le primissime tutine vanno scelte in relazione alle dimensioni attese del bambino.

In linea di massima compra giusto tre o quattro pezzi di taglia 0-1 mesi (attorno ai 47-50 cm di lunghezza del neonato). A questo punto passa nell’immediato a quelle 1-3 (50-59 cm di lunghezza), di solito già utilizzabili a partire dal secondo mese.

Se poi il tuo piccolo è nato prematuro e quindi le sue dimensioni sono davvero minime, nei negozi per bambini troverai le linee di tutine in taglia 00.

Anche in questo caso compra giusto quattro o cinque pezzi, ovvero quelli richiesti in ospedale per i vari cambi.

In fondo pur essendo nato piccolo, il bimbo crescerà e le tutine minuscole saranno inutili nel giro di qualche settimana.

I modelli

Dal punto di vista estetico, oggi esistono infiniti modelli di tutine. Si parte dalle comode e classiche tutine intere con bottoncini in zona pannolino, per agevolare i primi cambi.

Sono questi i modelli ideali per tenere i piedi coperti e per evitare l’uso di minuscole calzine.

In alternativa ci sono anche modelli a due pezzi, che ti permettono di tenere su la maglietta quando devi cambiare il pannolino, provvedendo così solo a rimuovere momentaneamente i pantaloni.

Si tratta del modello perfetto per coloro che non hanno troppa dimestichezza con chiusure e bottoni. Comunque un po’ di varietà iniziale fra le diverse tipologie può aiutare a rendere l’aspetto del piccolo sempre diverso e meravigliosamente tenero.

Se il piccolo nasce in pieno inverno, bisogna acquistare il cosiddetto tutone imbottito che si mette sopra la tutina. Sono capi molto comodi da usare e perfetti per tenere il piccolo al caldo soprattutto quando risulta necessario dover uscire.

Tali modelli sono dotati di cappuccio e di protezioni per mani e piedi. Per un tocco ulteriore finale, usa un berretto aderente sotto al cappuccio in caso di freddo rigido.

Colori e fantasie

Aspetto difficile da considerare può essere quello dei colori e delle fantasie. Dimentica il rosa e l’azzurro rispettivamente per femminucce e maschietti.

Ci sono tantissime tinte che puoi scegliere, e che possono essere davvero simpatiche da mettere indosso al piccolo. Si pensi al rosso al verde al blu o al giallo brillante. Come temi decorativi vanno molto fiori, animaletti, righe e pois.

La prima tutina

Infine ricorda di selezionare bene la prima tutina che il piccolo indosserà dopo la nascita. Sarà quella che lo avvolgerà il suo primo giorno di vita e che sfoggerà nelle sue primissime foto. In questo caso non ci sono consigli. Fatti guidare dal cuore.

Ricordati solo di offrirgli invece un capo adeguato per questa sua nuova avvincente avventura al mondo.