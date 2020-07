Smart Collection: nuovo appuntamento con la Musica al Castello di Agropoli

Consolida la sua posizione e rilancia con un trio tutto al femminile la rassegna SMART COLLECTION, voluta dalla BCC Buccino Comuni Cilentani, ogni prima domenica del mese, ad agosto 2020 nello splendido scenario del Castello Angioino Aragonese di Agropoli. Alle ore 20,30 l’“AURA STRING TRIO”, Ludovica Del Bagno, violino, Rossella Calabrò, viola e violino, e Federica Del Bagno, violoncello eseguiranno musiche di Pergolesi, Schubert, Piovani, Reverberi ed altri autori, una romantica serata dedicata alle donne.

Una direzione artistica affidata ai maestri Luciano e Mauro Tortorelli ed Angela Meluso, già al lavoro per la edizione 2020 del Cilento International Music Festival da cui trae origine la rassegna dei giovani musicisti proposti in questo appuntamento mensile Il Presidente Lucio Alfieri ha voluto mantenere vivo questo appuntamento promosso dalla BCC proprio perché queste occasioni sono testimonianza reale della Banca di Comunità che tutti auspichiamo di potenziare, in un mondo globalizzato, per preservare gli usi ed i costumi del nostro territorio.

Il Comune di Agropoli e la Pro Loco SviluppAgropoli, sono partner dell’iniziativa promossa dalla BCC e già sono al lavoro per rendere questa serata bella, interessante ed allo stesso tempo garantire quella sicurezza che le misure sanitarie impongono. La giornata del 2 agosto vedrà la partecipazione di tante donne anche per testimoniare solidarietà ed attenzione alle meno fortunate, oggetto di femminicidio e discriminazione, dare valore alla loro voce significa formare una generazione di giovani maggiormente consapevole del rispetto tra il genere umano e questa serata interamente dedicata a loro ne è l’esempio.

