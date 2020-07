Giornalisti e vertici del calcio in vacanza nel Cilento

Ha scelto Pioppi e il ristorante Suscettibile Alessio Zucchini, giornalista e conduttore televisivo della Rai, per una cena in pieno relax a base di prodotti locali. Per il popolare volto del Tg1, vacanze nel Cilento e selfie con i suoi fans che lo hanno riconosciuto. Zucchi non è l’unico giornalista della tv nazionale che ha deciso di trascorre qualche giorno sul territorio.

Ad Agropoli, ad esempio, c’è Maria Rosa Monaco che attualmente lavora nella sede Rai di Milano dove conduce la prima edizione del telegiornale e la trasmissione Buongiorno Regione. Nel centro cilentano è un’abituè, considerato che qui vive la sua famiglia.

Non solo volti del giornalismo ma anche dello spettacolo nel Cilento! E’ un affezionato di Agropoli pure Giacomo Rizzo che dopo aver girato un film in città non perde occasione per tornarci.

Anche personaggi del mondo dello sport hanno scelto di trascorre qualche giorno di tranquillità nel Cilento: è il caso dei Gabriele Gravina. Il presidente della Federcalcio, infatti, è stato nei giorni scorsi ospite dell’imprenditore ed ex presidente dell’U.S.Agropoli Domenico Cerruti, tra Ascea e Casal Velino. Nelle scorse settimane, invece, gli ex romanisti Perrotta e Tonetto hanno trascorso qualche giorno a Santa Maria di Castellabate.