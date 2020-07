Da Corfù a Palinuro: ecco il mega yacht Boadicea

Send an email

Un palazzo del mare è arrivato a Palinuro: Boadicea è arrivata all’alba alla Ficocella. Costruito nel 1999 nei Cantieri Amels su progetto di Terence Disdale, Boadicea è stato rinnovato nel 2010 e nel 2016, ha una lunghezza di 76 metri ed è largo 14,00 metri, immersione 4,20 metri con un dislocamento di 2130 tonnellate, 16 nodi sono la sua velocità di crociera. Grande lusso e confort a bordo per 14 ospiti in 7 cabine grandijben arredate e offre Jacuzzi sul ponte, grande beach club, attrezzature da palestra, salone di bellezza, piscina, 14 posti cinema teatro, sala medica, ha la piattaforma di atterraggio per elicotteri ed accessibile a portatori di handicap con sedie a rotelle. Naviga sotto bandiera delle Isole Caiman.

Boadicea, il nome deriva dalla radice celtica boudā che significa “vittoria”, fu la regina guerriera degli Iceni e protagonista della più grande rivolta contro i Romani, riuscì infatti a chiamare a raccolta il suo popolo, i Trinovanti, i Cornovii, i Durotrigi e altre tribù, tutte animate dall’odio verso i conquistatori e per respingere il nemico nell’Europa continentale e liberare l’Inghilterra. Eroina pertanto della Gran Bretagna, Boadicea e le sue figlie sono rappresentate con una statua realizzata da Thomas Thornycroft visibile a Londra sul Victoria Embankment, all’estremità occidentale del Ponte di Westminster.

È l’ex Reborn di Bernard Tapie, il celebre ex presidente della squadra del Marsiglia, che ha cambiato nome quando fu acquistato da Gabriele Volpi, il famoso imprenditore ligure.

Boadicea proviene da Corfù e viaggia verso la Liguria.