Capaccio Paestum, scoperta piantagione di marijuana: un arresto

A Capaccio Paestum, i Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno tratto in arresto in flagranza un pregiudicato di Battipaglia per produzione illecita di sostanza stupefacente. La vasta piantagione di marijuana era coltivata in un appezzamento di terra interno a un fondo agricolo, di proprietà di terzi, estranei alla vicenda, che, accortisi dell’esistenza della droga, hanno contattato i Carabinieri.

Tempestivo l’intervento dei militari che ha consentito il sequestro di n.262 piante di marijuana, che venivano curate tramite impianto di irrigazione appositamente creato.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno, a disposizione dell’autorità giudiziaria.