Agropoli, ufficio del Genio Civile compie un anno: 200 pratiche elaborate

AGROPOLI. E’ stato inaugurato il 20 luglio dello scorso anno l’ufficio del Genio Civile dell’Unione dei Comuni Alto Cilento.

Da allora sono circa 200 le pratiche elaborate da uno sportello divenuto punto di riferimento dei tecnici operanti nel settore edile. Questi ultimi prima erano costretti a recarsi agli uffici di Vallo della Lucania o di Salerno per il deposito dei calcoli strutturali degli edifici in costruzione ai fini dell’ottenimento dei previsti provvedimenti sismici.

“Sono soddisfatto dell’ulteriore passo in avanti verso i Tecnici del territorio e, di conseguenza, verso i cittadini. Ora è possibile ricevere i pareri nei tempi giusti – spiega Franco Di Biasi, presidente dell’Unione dei Comuni – Un ringraziamento particolare va allo staff dell’ufficio Sismica. Persone, che ogni giorno si dedicano al proprio lavoro con grande professionalità e tanta competenza. E, naturalmente, al Responsabile dell’Ufficio Sergio Laureana, per la sua scrupolosità, bravura e affidabilità. Un riconoscimento a parte merita la commissione sismica, di cui andiamo estremamente fieri”.

La commissione è formata da tre ingegneri esperti di strutture e con esperienza in collaudi, un geologo e un geometra. La sede è presente presso la casa comunale di Agropoli, al primo piano. L’autorizzazione sismica rilasciata ad Agropoli è quella prevista per le opere la cui altezza non superi i 10,50 metri dal piano di campagna.