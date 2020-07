Post del sindaco scatena la bufera tra San Mauro e Pisciotta

SAN MAURO CILENTO. “Io non credo al Covid a Pisciotta, perché i pisciottani non sono in grado di fare una cosa così intellettualmente complicata”. Un post di Giuseppe Cilento, sindaco di San Mauro Cilento, ha scatenato la dura reazione dei pisciottani. Non si comprende il perché del massaggio che il primo cittadino ha voluto lanciare nei confronti dei cittadini dell’altro Comune facendo riferimento ai 17 casi di coronavirus registrati nelle ultime settimane.

Cilento ha definito il suo post come una provocazione e lo ha cancellato poco dopo. Ma ciò non è servito a placare le polemiche e in molti sono stati duri nelle reazioni.

Prima ci ha pensato l’ex consigliere comunale Nanni Marsicano a respingere le accuse al mittente con toni tutt’altro che pacati. Poi sono arrivate le reazioni di altri cittadini. Uno di loro, Antonio Montuoro, ha scritto una lettera aperta all’amministratore cilentano. “Caro Sindaco, ho pochi follower sul social, ma spero che il mio post sia visto da tanta gente e spero che anche il suo sia stato visualizzato in modo sufficiente per condannarla moralmente, laddove la legge magari nulla può”, recita un passo della sua missiva.

E’ poi toccato al sindaco pisciottano Ettore Liguori dare una definitiva replica e mettere la parola fine sulla vicenda: “Non sono in condizione di aprire una polemica con uomini dalla sensibilità del GIuseppe Cilento che ha postato la frase in questione – scrive il senatore – mi vengono in mente solo alcune parole: inopportunità, insensibilità, cafonaggine, etc..:”

“Ai cittadini di San Mauro Cilento – conclude Liguori – va tutta la mia solidarietà e quella dei miei poco complicati cittadini per il guaio che avrebbero passato”.