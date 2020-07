Send an email

Padula: un nuovo organo per il Convento con l’indennità degli amministratori

Un organo per la Chiesa del convento di San Francesco a Padula, acquistato grazie all’indennità dell’amministrazione comunale. La notizia è arrivata nella giornata di ieri. Vincenzo Polito, assessore comunale, ha infatti reso nota questa sua volontà di donare le somme maturate di circa seimila euro, derivanti dalla sua indennità di carica, per contribuire all’acquisto di un nuovo organo per lo svolgimento delle liturgie.

Al contempo ha invitato i suoi colleghi di giunta a fare lo stesso. Dal Convento di San Francesco di Padula hanno espresso gioia per la decisione dell’assessore Polito.

“Vogliamo ringraziare vivamente chi ha voluto devolvere la sua indennità di carica per acquistare il nuovo organo”, fanno sapere.