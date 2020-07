“Missione su Marte per il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni”

Marco Del Sorbo, esperto di strategie digitali e social media manager del Parco nazionale del Cilento realizza una nuova campagna di comunicazione semplice ma geniale: Il Parco del Cilento vola su Marte. E’ la prima volta in assoluto. L’ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha appena ricevuto la “carta di imbarco” da parte della Nasa: figurerà infatti tra i nomi incisi sul rover “Perseverance”, il cui lancio su Marte è previsto per questa estate, nell’ambito della missione spaziale “Mars 2020”.

Il Parco, guidato dal presidente Tommaso Pellegrino, a seguito di un’idea del Social Media Manager Marco Del Sorbo, ha infatti aderito all’iniziativa della Nasa che prevede ad un numero limitato di partecipanti di inviare i propri nomi nello spazio per partecipare virtualmente alla missione. Sul rover sarà posizionato un chip dove verranno incisi i nomi dei pochi fortunati vincitori del contest.

Per la realizzazione, gli ingegneri hanno utilizzato dei fasci di elettroni su tre piccoli chip di silicio che sono stati installati, insieme ad un cartello commemorativo, sul corpo di Perseverance il 16 marzo. I tre chip condividono lo spazio sulla piastra con una grafica che raffigura la Terra e Marte uniti dal Sole. Del Sorbo dichiara in merito: “Saper cogliere con occhio creativo ciò che succede nel mondo ogni giorno.Questa è quella che definisco curiosità costruttiva orientata a progetti utili per l’innovazione e alla comunicazione strategica del territorio, naturalmente con un occhio di riguardo alle strategie di marketing digitale e social.Perché, dunque, ho pensato leggendo della missione sul sito della Nasa, non far “viaggiare” il Cilento verso altri pianeti, nello spazio dove la bellezza extraterrestre si fonde con quella della terra in modo universale?Del resto, lo ha ricordato Neil Armstrong, l’umanità non è vincolata a un solo pianeta.Soprattutto, le visioni possono superare qualsiasi confine e le opportunità sono illimitate, basta solo saper vedere.Buon viaggio, dunque, alla riserva protetta più grande d’Italia”.

La campagna esplorativa di Marte continua e mentre alcune missioni sono ancora in corso, altre stanno per iniziare il loro cammino verso il Pianeta Rosso. Una di queste è appunto Mars 2020 che la NASA intende lanciare a Luglio 2020 e far atterrare sul pianeta per Febbraio 2021.