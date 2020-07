Send an email

Laurito: Pro Loco al lavoro per migliorare il decoro del borgo

La rivalutazione dei borghi dell’entroterra Cilentano, vede impiegato il presidente della pro loco di Laurito Eros Carro, che, di intesa con il Comune, guidato dal primo cittadino Vincenzo Speranza, ha sostituito ed aggiornato la cartellonistica turistica per il decoro urbano e per l’utilità degli stessi al servizio dei tanti “ospiti” che intendono visitare il centro storico del paese.

È stata inoltre lanciata l’ennesima iniziativa. Dopo il concorso “balconi fioriti” che si protrarrà fino alla fine della stagione estiva, arriva “adotta una via”.

Una iniziativa semplice e carina, con la quale vengono messe in vendita delle magliette griffate da cui il provento sarà impiegato per la realizzazione interamente in ferro battuto di tabelle turistiche che adorneranno tutte le vie del centro storico di Laurito.