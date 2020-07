L’almanacco del 28 luglio 2020

E’ il 209° giorno dell’anno, 30ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 156 giorni.

Santi del giorno

Santi Nazario e Celso (Martiri) Sant’Innocenzo I (Papa)

San Botvido di Svezia (Martire)

Santi Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola (Diaconi)

Etimologia

Celso, dal latino “Celsus”, “cognomen” piuttosto frequente nel periodo classico romano, significa “alto, eccelso”. Divenne indipendente solo in tarda epoca e si diffuse tra i cristiani per il suo valore mistico, diventando ben presto popolare. Oggi è moderatamente diffuso nell’Italia settentrionale.

Proverbio del giorno

Luglio dal gran caldo, bevi ben e batti saldo.

Aforisma del giorno

Cinna, quando ti chiamo signore, non gonfiartene tutto: spesso così io rispondo al saluto anche del tuo servo. (Marziale)

Accadde Oggi

1914 – Scoppia la Grande Guerra

1987 – Alluvione in Valtellina

1896 – Fondata la città di Miami

Sei nato oggi?

I nati il 28 luglio manifestano in genere un forte desiderio di primeggiare nella sfera sociale e professionale. Il senso di autorità scaturisce dalla loro stessa persona e per questo ciò che essi sono è molto più importante di che dicono e pensano. Chiunque entra in contatto anche con la più mite di queste persone si accorgerà molto presto che occupare una posizione secondaria non è certo ciò che i nati il 28 luglio hanno in mente: essi non si accontentano mai di sopravvivere alla tempesta ma vogliono cavalcarla.

Celebrità nate in questo giorno

1941 – Riccardo Muti

1949 – Marco Ferradini

1902 – Karl Popper