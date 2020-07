Gioi: ecco l’infopoint. Nasce un ponte per i turisti che vogliono vivere il cuore green del Parco

Nella serata di domenica 26 luglio, in Piazza A.Maio, è stato inaugurato a Gioi Cilento l’infopoint turistico. L’iniziativa è legata ad un progetto di promozione turistica che punta alla creazione di un distretto turistico, secondo i principi delle città slow. L’infopoint è frutto della volontà dell’amministrazione Comunale di Gioi che ha definito una convenzione con con l’associazione Cilentomania e con l’associazione Cristian Maio di Gioi. Questo punto è collegato con le altre strutture presenti sulla costa cilentana e gestite da Cilentomania.

Infopoint a Gioi: si apre una rete turistica

“La rete di informazione turistica si apre così all’interno collinare creando un importante ponte per i turisti che vogliono vivere il cuore green del Parco – sottolinea il sindaco Maria Teresa Scarpa – Come detto, l’infopoint di Gioi rappresenta un primo tassello di un progetto intercomunale che punta alla costruzione di un “distretto turistico” che ha in Omignano e la sua stazione Ferroviaria la “porta d’ingresso e si spinge nell’entroterra fino a Piaggine. Il progetto coinvolge in questa fase, oltre a Gioi (che ne è il promotore) e i comuni appena indicati anche Ascea, Pollica, Salento, Orria, Perito, Moio della Civitella, Campora, Stio e Cicerale.

Lo staff dell’infopoint è composto di 4 ragazzi di Gioi che hanno completato quest’anno il servizio civile. Loro offriranno, insieme alle informazioni sulle attrazioni dell’area parco, anche proposte per una “vacanza su misura”. Infatti sarà possibile iscriversi ad una newsletter e ricevere le informazioni sugli eventi e le opportunità di visite guidate ai centri partner.”

Presenti all’inaugurazione anche alcuni primi cittadini del territorio tra cui il sindaco di Ascea, Pietro D’angiolillo, il sindaco di Perito, Carlo Cirillo, quello di Campora, Antonio Morrone, e rappresentati dei comuni di Omignano ed Orria.

Gli orari

Orari di apertura 9:30 /13:30 e 17:30 /20 domenica solo mattina.

Per info 0974/991026.