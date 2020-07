Consulta nazionale per il servizio civile: c’è anche una coop di Teggiano

Con decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, On. Vincenzo Spadafora, la Cooperativa sociale “Il Sentiero” di Teggiano entra a far parte della Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale.

Un riconoscimento importante che vede la cooperativa Il Sentiero, quale ente iscritto all’albo nazionale del servizio Civile – sezione Regione Campania- tra i 23 componenti dell’importante organo consultivo. Una scelta determinata da alcuni criteri di base come l’esperienza pregressa e la realizzazione di progetti nell’ultimo triennio. Ciò “per garantire- si legge nel decreto del 21 luglio scorso- all’interno della Consulta, la partecipazione e l’incidenza nelle scelte comuni anche degli enti che hanno più piccole dimensioni e favorire un reale confronto tra tutti gli enti che operano in contesti diversi, nell’ottica di un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia complessiva del sistema”.

«È una notizia che ci è giunta inaspettata – dice la Dott.ssa Laura Monaco Responsabile del Servizio Civile e componente della Consulta- che ci riempie di orgoglio ma anche di responsabilità . È un risultato che ripaga il nostro impegno ventennale che ha visto un’attenzione sempre più crescente verso questo settore attraverso l’attuazione dei numerosi progetti concepiti e portati avanti in sinergia con gli enti locali del territorio. Svolgeremo questo importante compito con impegno ed entusiasmo».

La Cooperativa Il Sentiero, dunque, rappresentativa dell’area Sud, siederà al tavolo della Consulta insieme ad Anci Lombardia, ASC Arci Servizio Civile Aps, Associazione Mosaico, ANPAS, Caritas Italiana, Centro Servizi Volontariato Abruzzo, Confederazione cooperative italiane, UNPLI, Conferenza delle regioni e delle province autonome, ANCI, Rappresentanti nazionali degli operatori volontari, CSVnet, Forum Nazionale Servizio Civile, CNESC, CSEV.

I componenti della Consulta restano in carica per un periodo di 3 anni. La prima convocazione della Consulta è prevista per il 29 Luglio 2020 per eleggere il nuovo Presidente.

Attualmente la Cooperativa Il Sentiero, presieduta dal Dott. Fiore Marotta, è ente capofila di 22 progetti di Servizio Civile che vedono la partecipazione di oltre 400 volontari. I progetti sono stati avviati a gennaio 2020 sui territori del Cilento, Vallo di Diano, Alburni, Golfo di Policastro.