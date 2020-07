Castellabate, aliquote e tassa di soggiorno senza variazioni

Anche per il 2020 a Castellabate restano invariate le aliquote e le tariffe dei servizi a domanda individuale e dell’imposta di soggiorno. L’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta n. 106 del 24 luglio 2020, non ha previsto aumenti per i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune, quali mensa scolastica, aree di sosta a pagamento, trasporto scolastico e illuminazione votiva. Nello specifico il costo del buono pasto viene confermato a € 2,25, quello del trasporto scolastico a € 10 mensili e la tariffa per le lampade votive nell’importo di € 25,41 annui.

Il Sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, commenta così la decisione: «Tenere ferme le tariffe di questi servizi essenziali è fondamentale per non gravare sulle tasche dei cittadini, che continueranno comunque ad usufruire di ottimi servizi a costi contenuti e accessibili a tutti».